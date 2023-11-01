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В Италии сообщили о возвращении нескольких компаний в РФ до конца 2023 года

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Фото: ТАСС/Марина Молдавская
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На российский рынок планирует вернуться как минимум две итальянские компании. Об этом заявил в интервью «Известиям» глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини.

«Почти все наши компании хотят вернуться на российский рынок»
Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини — о перспективах европейского бизнеса и рисках конфискации имущества россиян на границе

«Две компании, которые занимаются производством оборудования, хотят вернуться в Россию, поскольку рискуют потерять рынок. Но какие конкретно, сказать не могу — они боятся, что о них узнают», — отметил он.

Торрембини пояснил, что ни одна итальянская компания не намерена покидать Россию до конца 2023 года, несмотря на то, что некоторым приходится сокращать персонал. Глава Ассоциации итальянских предпринимателей добавил, что всего в России сейчас работают более 300 фирм.

«Есть итальянские компании, имеющие производство в России. Их около 110. А есть фирмы, у которых здесь просто представительство, или просто маленькие компании. Их примерно 250», — уточнил Торрембини.

Подробнее читайте в интервью Витторио Торрембини «Известиям»:

«Две наши компании хотят вернуться в Россию»

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