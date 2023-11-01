Российский теннисист Рублев вышел в третий круг Masters в Париже
Российский теннисист Андрей Рублев в среду, 1 ноября, одержал победу над японцем Йосихито Нисиокой во втором круге турнира Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3, сообщает портал «Спорт-Экспресс».
В следующем матче россиянин встретится с победителем матча между американцем Томми Полом и нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхюлпом.
Ранее, 16 октября, Рублев поднялся на пятое место в рейтинге ATP. Кроме того, отмечается, что российский спортсмен вновь смог повторить свое высшее достижение — он является второй ракеткой России.
До этого, 15 октября, сообщалось, что Рублев проиграл польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в финальном матче турнира серии «Мастерс» ATP. Встреча длилась 2 часа 9 минут. Россиянин выступал на турнире под 5-м номером посева, поляк — под 16-м.
Накануне, 14 октября, Рублев в полуфинале турнира в Шанхае обыграл соперника из Болгарии Григора Димитрова со счетом 7:6 (9:7), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.