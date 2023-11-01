В Бельгии на 101-м году жизни скончалась племянница Ивана Бунина
В Бельгии на 101-м году жизни скончалась писательница Татьяна Муромцева, племянница лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. Об этом 31 октября сообщила глава русской миссии в культурной ассоциации La Renaissance Francaise Зоя Арриньон.
«Сегодня не стало Татьяны Владимировны Муромцевой. В сентябре она встретила свое 100-летие», ― приводит ТАСС слова Арриньон.
Татьяна Муромцева родилась 10 сентября 1923 года в Москве и приходилась племянницей русскому писателю Ивану Бунину, а также внучкой первому председателю Государственной думы Российской империи Сергею Муромцеву.
В начале 1930-х мать Татьяны Муромцевой, Наталия Муромцева-Саарбекова, отправила дочь в Париж к бабушке, оперной певице Марии Климентовой-Муромцевой, где племянница Бунина провела большую часть своей жизни.
В октябре 2012 года во Франции были опубликованы мемуары Муромцевой «В поисках моей России» (A la recherche de ma Russie par Tatiana Mouromzeff), которые впоследствии вышли в переводе на русский язык.