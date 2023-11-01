Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +13 в Москве 1 ноября
Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь ― такой ожидается погода в столице 1 ноября, в среду. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне +11…+13 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до +6.
В Московской области днем прогнозируют +10…+12 градусов, ночью похолодает до +8.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.
Атмосферное давление — 741 мм ртутного столба.
Ранее, 30 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе москвичей ждут так называемые погодные горки — сначала ощутимое потепление до +12 градусов, а затем возвращение к заморозкам ближе к выходным.