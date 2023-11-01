Гладков заявил о сдаче 1 тыс. новых квартир и домов в Белгородской области до конца года

В Белгородской области к концу этого года появится порядка 1 тыс. новых квартир и домов взамен разрушенных в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью «Известиям» глава региона Вячеслав Гладков.

«На сегодня до 400 домов и квартир уже предоставлены, до конца года это будет 1 тыс. объектов недвижимости. У нас около 200 семей, с которыми мы пока еще не вышли на контакт: многие из них находятся за пределами страны», — сказал губернатор.

По его словам, есть еще некоторое количество семей, которые не определились со своим решением по строительству жилья. С ними проводятся регулярные встречи.

Ранее в областном правительстве сообщили, что свыше 1,3 тыс. жителей Белгородской области подписали заявления на получение нового жилья взамен разрушенного в результате обстрелов со стороны Украины. Там уточнили, что решением президента РФ Владимира Путина региону было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на строительство и приобретение новых домов и квартир.

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