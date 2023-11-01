В Мосгортрансе рассказали детали ДТП с автобусом в Москве

ДТП с автобусом в Москве унесло жизнь водителя — он покинул салон, нарушив технику безопасности, из-за чего автомобиль наехал на него. В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» в среду, 1 ноября, прокомментировали произошедшую аварию.

Авария случилась около 20:30 на Анадырском проезде, в районе дома 14б. Водитель автобуса нарушил технику безопасности во время остановки на конечной станции. Транспортное средство начало произвольное движение и совершило наезд на вышедшего наружу из кабины водителя. Из-за полученных травм он скончался на месте. Пассажиров в салоне, по информации ведомства, в этот момент не было.

«Водитель, управлявший автобусом, имеет 35-летний стаж работы. В парке Мосгортранса работает с 2023 года. Перед сменой сотрудник прошел медосмотр, отстранений по состоянию здоровья зафиксировано не было. Режим труда и отдыха водителя был выполнен», — сообщили в Мосгортрансе.

В настоящее время сотрудники ведомства начали служебное расследование по факту произошедшего. Также по информации Мосгортранса, на линию автобус вышел в исправном состоянии.

Ранее в этот же день сообщалось, что ДТП случилось недалеко от железнодорожной станции «Лось». Как видно на кадрах с места происшествия, автобус, сбивший своего водителя, проехал мимо остановки и, взрезавшись в забор, переехал через тротуар.