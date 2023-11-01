Пострадавший при обстреле Донецка мужчина рассказал «Известиям» о случившемся

Пострадавший житель Донецка Михаил Щербина рассказал «Известиям» о деталях обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которому подвергся 31 октября Буденновский район города.

На кадрах можно увидеть, как пострадавший лежит на медицинской тележке в приемном отделении местной больницы.

По словам Щербины, он находился на месте происшествия, чтобы помочь своей матери, которая проживает в Буденновском районе. Мужчина сильно пострадал, ему раздробило руку.

«У меня там мать живет, я матери помогал. Взорвалось — почувствовал, что всё, раздробило руку. Я был в шоке, сразу побежал искать помощь», — рассказал пострадавший.

Буденновский район Донецка попал под обстрел ВСУ вечером 31 октября. Как рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале, в результате атаки погибли два человека, в том числе сотрудник МЧС. Еще 12 человек ранены, в том числе трое корреспондентов «Известий»: Евгений Быковский, Алексей Полторанин и Александр Мартемьянов.

Ранее Полторанин рассказал, что ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по железнодорожной станции в этом районе города, на месте прилета возник сильный пожар. На опубликованных кадрах можно увидеть, как горят цистерны с горючим.

Тем же вечером сообщалось, что Быковский получил осколочное ранение груди, ему будут делать операцию. Корреспонденты Алексей Полторанин и Александр Мартемьянов также получили осколочные ранения. По информации «Известий», у Мартемьянова зафиксированы проникающие ранения бедер на обеих ногах, у Полторанина проникающее ранение брюшной полости и перелом левой руки и левой ноги.

Ранее в этот день сообщалось, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Гольмовский, Новолуганское и Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по ним в общей сложности три артиллерийских снаряда натовского калибра 155 мм и 15 снарядов калибра 152 мм. Днем ранее в направлении Киевского и Куйбышевского районов Донецка ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.