Российский наводчик помог уничтожить артиллерийское подразделение ВСУ

Наводчик артиллерийского расчета Вооруженных сил (ВС) РФ сержант Сергей Антонов помог уничтожить подразделение украинских военных и большую часть штурмовых групп, шедших в наступление на позиции российских войск. Об этом 1 ноября сообщает Минобороны РФ.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обстрел позиций мотострелков ВС РФ из минометов, когда расчет сержанта Антонова получил от подразделений разведки координаты позиций артиллеристов противника.

Благодаря грамотной и оперативной работе Антонова российским военным удалось поразить поразил одно из орудий противника. На этом работа армии России не прекратилась, и в результате с шести выстрелов весь личный состав артиллерийского подразделения и большая часть перешедших в наступление штурмовых групп ВСУ были уничтожены.

Также в Минобороны отметили точную работу радиотелефониста взвода связи гвардии младшего сержанта Олега Вишневского, который, находясь без связи под массированным артиллерийским ударом, не растерялся и настроил радиосообщение с пунктом командования. Таким образом, Вишневский помог ВС РФ определить расположение артиллеристов ВСУ, чтобы российские войска нанесли ответный удар.

«Решительные и самоотверженные действия младшего сержанта Вишневского позволили оперативно передать артиллерийским расчетам координаты мест расположения артиллерийских позиций украинских боевиков, благодаря чему были уничтожены военная техника и живая сила националистов», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее, 30 октября, в Минобороны рассказали, как награжденный медалью «За Отвагу» старший стрелок Анатолий Везель в составе 13-го отряда Российского добровольческого движения БАРС прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил более 10 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), не дав им прорваться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.