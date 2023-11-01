СК сообщил о намеренном поджоге кафе в Ярославле

Кафе «Сквер 20/10» в Ярославле, при пожаре в котором пострадала женщина, загорелось в результате поджога. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СК России по Ярославской области Алена Корчагина во вторник, 31 октября.

На данный момент уголовное дело о поджоге передано из органов полиции в производство следственного управления СК России по Ярославской области. Оно классифицируется как покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом.

«При пожаре пострадала женщина, которая с термическими ожогами госпитализирована. Степень тяжести вреда здоровью устанавливается», — проинформировала Корчагина о состоянии здоровья пострадавшей.

Она также сообщила, что над делом в настоящее время работают следователи, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот же день сообщалось о пожаре в кафе «Сквер 20/10», расположенном на Первомайском бульваре за Театром драмы имени Волкова. Площадь горения составила 50 кв. м. Пожар тушили 20 человек при помощи трех единиц техники. За медицинской помощью обратилась одна пострадавшая, ее состояние классифицировалось как средней тяжести.