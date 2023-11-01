Премьер Мишустин: ВВП России за 9 месяцев 2023 года вырос на 2,8%

За девять месяцев текущего года российский внутренний валовой продукт (ВВП) вырос почти на 2,8%. Об этом во вторник, 31 октября, заявил на совещании по экономическим вопросам премьер-министр страны Михаил Мишустин, его слова приводятся на сайте правительства.

По предварительным оценкам Минэкономразвития, за период январь–сентябрь 2023 года увеличение ВВП составило 2,8%. При этом, если рассматривать отдельно сентябрь, показатель почти вдвое выше — более 5% в годовом выражении, отмечает премьер-министр.

По его словам, такая динамика стала возможна благодаря реализации правительством поручений президента, решению оперативных и стратегических задач и адресной поддержке многих отраслей и предприятий.

«Уже к середине года экономика практически полностью восстановилась до докризисного уровня. Некоторый спад еще сохраняется в нефтегазовом секторе», — заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что значительный вклад в увеличение ВВП вносят отечественное производство и создание экономики предложения. Так, за девять месяцев этого года выпуск промышленных товаров увеличился более чем на 3%, при этом рост в обрабатывающей промышленности превысил 7%.

В сентябре в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы президент РФ Владимир Путин сообщил, что этап восстановления российской экономики завершен. Он обратил внимание на то, что текущая экономическая ситуация устойчивая и сбалансированная.

Тогда же Мишустин рассказал, что показатели российского ВВП превысили 2%, что указывает на закрепление экономического роста России.