Эффект Калягина

В Союзе театральных деятелей РФ состоялось очередное заседание секретариата. Он принял предложение председателя союза Александра Калягина о проведении внеочередного съезда СТД, на котором предлагается избрать руководящие органы союза (председателя и секретариат) в обновленном составе, говорится в официальном сообщении СТД.

Строки протокола означают, что в театральной жизни страны грядет перезагрузка. Согласно регламенту, съезд — высший руководящий орган СТД — созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Последний VIII (XXII) съезд Союза театральных деятелей состоялся в октябре 2021 года. Нынешний, который пройдет не позднее 4 декабря, должен ответить на вызовы эпохи. Их председатель обозначил в эмоциональной речи, тоже опубликованной.

Впервые за последние 30 лет подчеркнута идеологическая роль СТД, а это более 25 тыс. членов и 77 региональных организаций в республиках, краях и областях России.

«Идет специальная военная операция, и мы не можем не чувствовать боль за страну и желания только победы России. Иногда в адрес союза звучит критика. И это нормально. Но единственное, с чем я категорически не согласен, — это с политической оценкой деятельности союза по поводу его позиции в отношении СВО. Союз никогда не выступал против. Всегда поддерживал и будет поддерживать линию президента», — заявил Александр Калягин.

Надо думать, что после таких слов уважаемого деятеля работа по развитию театрального дела в стране не разойдется с «Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». И мы больше не будем свидетелями того, как «Золотая маска», премия СТД, выдвигает в пяти номинациях спектакль, на афише которого изображена девушка в вышиванке и с окровавленным серпом. Догадайтесь, какого врага только что обезглавила эта украинская Юдифь.

О премии тоже шла речь на этом заседании. Из протокола: «Среди других вопросов был также обсужден и принят в целом в новой редакции проект положения о премии и фестиваля Союза театральных деятелей РФ «Золотая маска» и о создании в СТД собственной исполнительной дирекции премии и фестиваля, которую возглавит Владимир Мишарин».

Итак, контроль за отбором номинантов, вручением призов и проведением фестиваля отныне не выйдет за рамки СТД. Будущая дирекция будет полностью подконтрольна его аппарату и Министерству культуры, с правом последнего контролировать списки номинантов, экспертов и жюри. С юридической точки зрения всё логично. Средства на проведение премии дает Минкультуры, оно же привлекает основных спонсоров, а как известно, кто платит, тот и музыку заказывает.

Премия, которую вручат в следующем году, будет, можно сказать, переходной. Экспертный совет утверждала завершившая свою работу прежняя дирекция, а оценивать отобранные спектакли предстоит жюри, назначенному новой. Судя по списку, представленному экспертами близкого мне музыкального театра, особого выбора судьям они не оставили. Например, все балетные номинации достались двум уральским городам. Возможно ли, чтобы все богатство русского балета сосредоточилось в этих достойных, но не единственных балетных местах? Вопрос из разряда риторических. Надеюсь, вмешательство СТД в формирование советов и жюри обеспечит их большую беспристрастность. Опасения, что сторонний контроль резко понизит авторитет якобы независимого до сей поры конкурса, на мой взгляд, лишены оснований. Независимость тех же экспертов часто оборачивалась некомпетентностью и предвзятостью. Сейчас появится шанс отбирать по-другому.

Главный вопрос предстоящего съезда — покинет ли свой пост Александр Александрович Калягин. Он с 1996 года на должности, сменил Михаила Ульянова. Четырежды — в 2001-м, 2006-м, 2011-м и 2016-м — переизбирался. Понятно, что устал. Заботы по управлению любимым детищем, Театром Et Cetera тоже забирают время. Вроде бы есть свидетели того, как он высказывал желание оставить кресло руководителя старейшего творческого союза.

С другой стороны, именно Сан Саныч, как нежно называют его в театральной среде, стал непосредственным инициатором реформы «Золотой маски» и союза в целом. Он первый в своей фирменной афористичной манере заявил, что «Маске» необходима диспансеризация — чиним же мы дома трубы, когда они прогнили. Что премия «зашкалилась», и надо привести в надлежащее состояние конкурсную программу: не обязательно вручать ее за каждый вздох. Пока сокращение количества номинаций непомерно разросшейся программы отложено, но в том, что это произойдет, сомнений мало.

Идеологические векторы союза тоже подготовлены его деятельностью. Много лет он руководит Международной летней театральной школой СТД, открывающей Россию соотечественникам из ближнего и дальнего зарубежья. Недавно инициировал драматургический конкурс «Новое время, новые герои», призванный раскрыть тему Родины и патриотизма, вручил призы его лауреатам и гарантировал субсидию театрам, взявшим пьесы к постановке.

Председатель проявил себя рачительным руководителем. В то время, как другие творческие организации имущество, в основном, теряли, СТД его сохранял и приумножал. Сегодня он обладает уникальной для общественного союза инфраструктурой. Дома творчества и дома отдыха в благодатных уголках нашей необъятной Родины. Система материальной поддержки пожилых и неимущих. Дома ветеранов сцены с полным обеспечением. Центральная научная библиотека СТД с уникальным фондом в 6 млн единиц, две полноценные сценические площадки. Всё это богатство процветает под его приглядом.

Сам народный артист по поводу продолжения руководства высказался неоднозначно: «Сразу отмечу, что я никуда не ухожу. Я надеюсь, что смогу предложить кандидатуру на должность председателя, и надеюсь, что смогу высказать на съезде свое напутствие новому руководящему составу союза». Одно можно сказать точно: уважение театрального сообщества к своему председателю настолько велико, что любая предложенная им кандидатура будет поддержана.

Автор — доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского



Позиция редакции может не совпадать с мнением автора