Культурно-досуговый центр обновили в поселке Герби в Хабаровском крае
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в рамках проекта «Новые горизонты» отремонтировали культурно-досуговый центр в поселке Герби. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«В культурно-досуговом центре совмещены сельский дом культуры, библиотека, администрация поселения и магазины. <…> Центр стал визитной карточкой БАМовского поселка района», — рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.
По его словам, в 2024 году работы по обновлению будут продолжены — планируется благоустроить прилегающую к центру территорию.
Как уточняет ИА AmurMedia, стоимость реализации проекта «Новые горизонты» по благоустройству культурно-досугового центра составила 2,9 млн рублей, из них 2 млн были выделены из регионального бюджета. Центр обновили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».