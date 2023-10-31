Культурно-досуговый центр обновили в поселке Герби в Хабаровском крае

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в рамках проекта «Новые горизонты» отремонтировали культурно-досуговый центр в поселке Герби. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В культурно-досуговом центре совмещены сельский дом культуры, библиотека, администрация поселения и магазины. <…> Центр стал визитной карточкой БАМовского поселка района», — рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.

По его словам, в 2024 году работы по обновлению будут продолжены — планируется благоустроить прилегающую к центру территорию.

Как уточняет ИА AmurMedia, стоимость реализации проекта «Новые горизонты» по благоустройству культурно-досугового центра составила 2,9 млн рублей, из них 2 млн были выделены из регионального бюджета. Центр обновили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».