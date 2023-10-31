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Мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа

Reuters: Мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Национальный мусульманский демократический совет США поставил американскому президенту Джо Байдену ультиматум, условием которого является прекращение огня в секторе Газа. Об этом 31 октября сообщило агентство Reuters.

«Национальный мусульманский демократический совет <…> призвал Байдена использовать свое влияние на Израиль для обеспечения прекращения огня до 17:00 по восточному времени», — сказано в материале.

Как отмечается, совет будет добиваться мобилизации миллионов мусульманских избирателей, чтобы они отказались от пожертвований и голосов за Байдена на выборах президент в 2024 году. Такой сценарий возможен, если он не предпримет немедленных шагов по обеспечению прекращения огня.

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До этого, 18 октября, Байден в ходе визита в Тель-Авив заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с ним призвал страны мира объединиться вокруг Израиля в борьбе с ХАМАС.

Позднее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что обострение палестино-израильского конфликта может обернуться Армагеддоном из-за принятых решений Байдена. По его словам, американский лидер заверил Нетаньяху, что он может задействовать американскую авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя Израиля.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадали свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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