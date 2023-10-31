Российские ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью. Об этом во вторник, 31 октября, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что атака была зафиксирована во вторник около 19:00 мск.
Кроме того, в регионе был уничтожен украинский дрон в 13:00. До этого очередной украинский беспилотник был сбит в 11:30 в вохдухе над областью.
Ранее в этот день украинский БПЛА был уничтожен и в Брянской области примерно в 16:00 мск.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.