Большую свалку обнаружили на землях сельхозназначения в Новгородской области

В Маловишерском районе Новгородской области на землях сельхозназначения обнаружена незаконная свалка. Об этом сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Свалка образована на территории Бургинского сельского поселения. На площади 0,1 га обнаружены сваленные доски, мебель, одежда, шины, пластик, полиэтиленовые пакеты, асфальтная крошка, пишет ИА FlashNord.

«В связи с тем, что право собственности на данный земельный участок не зарегистрировано, ответственность за его использование несет администрация муниципального района», — говорится в сообщении.

Управление Россельхознадзора направило в районную администрацию письмо с требованием принять меры и ликвидировать свалку.

30 октября сообщалось, что на территории Амурской области с начала 2023 года ликвидировали более 600 несанкционированных свалок. До конца декабря планируется расчистить еще 80.