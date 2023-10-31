Реклама
Прямой эфир
Мир
Нетаньяху спрогнозировал высокую стоимость войны с ХАМАС
Мир
Минобороны объявило о завершении ротации российских миротворцев в Карабахе
Общество
Суд арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы
Экономика
Мишустин заявил о росте ВВП России за девять месяцев 2023 года на 2,8%
Общество
Риелтор допустил рост цен на аренду недвижимости в России
Экономика
Эксперт спрогнозировал рост стоимости золота в мире
Экономика
Мишустин заявил о завершении адаптации экономики РФ к внешним вызовам
Происшествия
Самолет Иркутск — Москва сел в Сыктывкаре из-за драки на борту
Туризм
Премьер Таиланда утвердил указ об отмене виз для граждан РФ на 90 дней
Экономика
Центробанк понизил курс доллара на 1 ноября до 92,02 руб.
Политика
В Госдуме назвали хозяйственным вопросом требование Лукашенко компенсации от РФ
Мир
Глава ЕК допустила вступление Черногории в Евросоюз до 2030 года
Армия
Бригада ВС РФ уничтожила танк Leopard в районе Авдеевки
Сюжет:

Нетаньяху спрогнозировал высокую стоимость войны с ХАМАС

Нетаньяху: война Израиля с ХАМАС будет стоить много денег
0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 31 октября, что война с движением ХАМАС потребует значительных денежных средств, и потребовал от министра финансов обеспечить стабильность экономики страны.

Данное заявление он сделал в ходе заседания социально-экономического блока правительства, которое возглавлял глава израильского минфина Бецалель Смотрич.

«Первая цель состоит в сохранении структуры макроэкономики Израиля, чтобы она продолжала функционировать и не рухнула. Вторая цель — позволить Армии обороны Израиля и службам безопасности вести войну. Это потребует больших денег, которые мы направляем (на данные цели. — Ред.) ежедневно», — приводятся распоряжения Нетаньяху в адрес Смотрича на сайте канцелярии премьер-министра.

Помимо этого Нетаньяху обозначил еще четыре цели: защита мобилизованных израильских граждан, выплата пострадавшим в ходе боевых действий гражданским лицам и предприятиям компенсаций, рост экономики и восстановление общин Израиля на границе с сектором Газа.

Время и деньги: чего будет стоить война для израильской экономики
Сколько продлится кризис, никто не знает, но каждый его день оценивается дорого

Накануне премьер-министр заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС, который, по его словам, характеризуется расширением наземного вторжения израильской армии в сектор Газа. В этот же день Нетаньяху подчеркнул, что ЦАХАЛ не прекратит вооруженное противодействие палестинскому движению ХАМАС.

Продолжение боевых действий премьер-министр назвал борьбой с терроризмом и варварством, а противников обвинил в том, что они используют мирных жителей в качестве живого щита.

Также 30 октября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильская армия продолжает направлять в сектор Газа новые военные подразделения, добавив, что Израиль планирует расширять наземную операцию в Газе.

27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении действия наземных сил» в анклаве. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что сектор Газа был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадало свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023