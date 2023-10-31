Нетаньяху спрогнозировал высокую стоимость войны с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 31 октября, что война с движением ХАМАС потребует значительных денежных средств, и потребовал от министра финансов обеспечить стабильность экономики страны.

Данное заявление он сделал в ходе заседания социально-экономического блока правительства, которое возглавлял глава израильского минфина Бецалель Смотрич.

«Первая цель состоит в сохранении структуры макроэкономики Израиля, чтобы она продолжала функционировать и не рухнула. Вторая цель — позволить Армии обороны Израиля и службам безопасности вести войну. Это потребует больших денег, которые мы направляем (на данные цели. — Ред.) ежедневно», — приводятся распоряжения Нетаньяху в адрес Смотрича на сайте канцелярии премьер-министра.

Помимо этого Нетаньяху обозначил еще четыре цели: защита мобилизованных израильских граждан, выплата пострадавшим в ходе боевых действий гражданским лицам и предприятиям компенсаций, рост экономики и восстановление общин Израиля на границе с сектором Газа.

Накануне премьер-министр заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС, который, по его словам, характеризуется расширением наземного вторжения израильской армии в сектор Газа. В этот же день Нетаньяху подчеркнул, что ЦАХАЛ не прекратит вооруженное противодействие палестинскому движению ХАМАС.

Продолжение боевых действий премьер-министр назвал борьбой с терроризмом и варварством, а противников обвинил в том, что они используют мирных жителей в качестве живого щита.

Также 30 октября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильская армия продолжает направлять в сектор Газа новые военные подразделения, добавив, что Израиль планирует расширять наземную операцию в Газе.

27 октября ЦАХАЛ объявила о «расширении действия наземных сил» в анклаве. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что сектор Газа был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадало свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.