Более 8 млн рублей направят на установку световых консолей в Орле

В Орле определили подрядчика, который займется установкой световых консолей на улицах города. Об этом сообщает портал Орловской области.

«Единственным подрядчиком на поставку и установку световых консолей для формирования комфортной для пешеходов и туристов городской среды определено ООО «Группа компаний «Мегаполис», — говорится в сообщении.

Как уточняет InfoOrel.ru, стоимость контракта с подрядчиком составила 8,1 млн рублей. Завершить работы он должен до 15 декабря 2023 года.

Консоли установят в рамках проекта по внедрению туристского кода в центре Орла. В целом в 2023 году городская администрация получила 217,2 млн рублей поддержки на данную программу. Субсидия предоставлена по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее сообщалось, что в рамках реализации проекта туристского кода на зданиях в центральной части Орла установили архитектурную подсветку.