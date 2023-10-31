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В МККК назвали низким риск утечки топлива к ХАМАС в секторе Газа

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Фото: Global Look Press/Mahmoud Issa
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Риск использования активистами ХАМАС топлива Международного Комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа невелик. Об этом во вторник, 31 октября, «РИА Новости» заявила представитель МККК Алена Синенко.

Таким образом она отреагировала на заявление подполковника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатана Конрикуса. По его словам, Израиль не допустит поставки топлива в анклав, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН, чтобы оно не попало в руки радикального движения ХАМАС.

Синенко указала, что топливо поставляют в основном в небольших количествах в медицинские и иные учреждения сектора.

«Мы понимаем обеспокоенность, но у нас есть гуманитарный императив, который необходимо соблюдать, и, по нашему мнению, проблема заключается в том, чтобы не допустить попадания топлива, в то время как оно является спасательным кругом для больниц и людей», — приводит ее слова агентство.

Она добавила, что запрет на доставку этого продовольствия в регион может обернуться серьезными проблемами.

Между тем официальный представитель Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Тамара Альрифай сообщила, что запасы топлива в секторе Газа иссякают и используются только для грузовых автомобилей, пекарен и водоочистных сооружений.

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Днем ранее генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что в секторе Газа заканчиваются топливо, вода, продовольствие и медикаменты, описав положение там как ужасающую гуманитарную ситуацию.

27 октября сообщалось, что из-за нехватки топлива палестинское общество Красного Полумесяца может закрыть больницы на юге сектора Газа в течение суток. Представительница организации Нибаль Фарсах добавила, что Красный Полумесяц уже не следует никаким медицинским протоколам, а лишь пытается спасти как можно больше людей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадали свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.

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