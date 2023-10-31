Опознаны тела 826 погибших израильтян после атаки ХАМАС

Полиция Израиля идентифицировала личности 826 мирных граждан, погибших после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября. Об этом 31 октября сообщил портал Ynet.

«В рамках совместной работы израильской полиции, ЦАХАЛ, министерства здравоохранения, Института судебной медицины и волонтерских организаций на <…> станции в лагере Шура были предприняты усилия по выяснению личностей жертв массовых убийств с начала боевых действий», — говорится в сообщении.

Опознаны 826 человек — это составляет более 85% мирных израильтян, убитых боевиками ХАМАС. Процесс идентификации продолжается.

Родственникам для захоронения переданы 732 тела.

Ранее во вторник глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что не видит в обозримой перспективе возможности заключения сделки при посредничестве Катара об освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Он добавил, что Катар не раз доказал свою готовность «быть инструментом связи» с ХАМАС и помогать в вопросе освобождения заложников, однако палестинские боевики по-прежнему «цинично используют эту страну».

Днем ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило о визите главы израильской разведки МОССАД Давида Барнеа в Катар. Как уточняется, темой их разговора стал вопрос освобождения заложников из сектора Газа.

Общее число заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа возросло до 239 человек, в их числе много иностранных граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадали свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.