В Петербурге барбер отрезал часть уха клиенту

Парикмахер случайно «отпилил» часть уха клиенту барбершопа в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает телеканал «78».

Инцидент произошел 30 октября в салоне на Ковалевской улице. Во время сеанса стрижки мастер отрезал часть правого уха 28-летнему мужчине. Клиенту сразу вызвали скорую помощь.

Прибывшие в барбершоп медики осмотрели пострадавшего и приняли решение доставить его в Мариинскую больницу. Врачи оказали мужчине помощь, дали рекомендации по лечению и отправили домой.

Ранее сообщалось, что испанский журналист Хавьер Колас раскритиковал мужские парикмахерские в России, заявив, что они «трещат от тестостерона». По его мнению, российские мужчины придают большое значение маскулинности.