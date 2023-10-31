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ЦАХАЛ за сутки атаковала более 300 объектов ХАМАС в Газе

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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За минувшие сутки Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) было атаковано более 300 объектов ХАМАС. Палестинское движение, в свою очередь, отвечает ракетными запусками по израильским городам. О ходе боевых действий во вторник, 31 октября, рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Вот тот самый момент, когда по сектору Газа нанесен очередной авиационный удар. Мы находимся в Сдероте — этот город расположен угол к углу с проблемным анклавом. Вот там пригород Газы Бейт-Ханун, вот здесь сама Газа, а вот где-то между этими двумя географическими точками сейчас и работает авиация», — показал корреспондент.

Удары следуют один за другим — гул авиации не стихает. Кроме того, в Газу с разных сторон зашла и тяжелая техника ЦАХАЛ, а не так давно в Сети были распространены спутниковые снимки, которые показывали серьезное продвижение израильской армии вглубь анклава.

Бойцы израильской армии, судя по всему, стремятся рассечь Газу на несколько частей и, прежде всего, изолировать север от юга. При этом самые ожесточенные бои ожидаются не на поверхности, а под землей.

«Тоннелей там [в секторе Газа] видимо-невидимо. Эта инфраструктура готовилась годами, и это серьезно осложняет боевые действия», – дополнил военкор.

Первые снимки тоннелей уже распространились среди журналистов, на них запечатлены как входы, в которые может зайти только один человек, так и входы, в которые может заехать ракетная установка.

Подземелья Газы — почти точная копия военных тоннелей в других странах Ближнего Востока, например, в Сирии, где их также используют различные боевые группировки. Замаскированные тоннели могут быть отправной точкой для внезапной атаки ХАМАС, записи подобных атак уже появились в Сети.

Участники палестинского движения укрываются в этих тоннелях при любой опасности, а гражданское население остается сверху. Раненых в больницы привозят уже не на автомобилях, потому что бензина нет, а на вьючных животных.

«Мы очень страдали сегодня после того, как в Бейт-Хануне были убиты наши братья и соседи, и у нас не было средств связи, чтобы вызвать скорую помощь. Некоторые из нас смогли достать тележку, запряженную ослом, чтобы перевезти тела, четыре–шесть тел членов семьи Басайна и семьи Дураадж», — уточнил местный житель.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадали свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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