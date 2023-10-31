Беглов пообещал петербуржцам зарплату более 100 тыс. рублей

Средняя зарплата жителей Санкт-Петербурга превысит 100 тыс. рублей в 2024 году, заявил губернатор Александр Беглов. Такую цифру он озвучил во вторник, 31 октября, представляя в заксобрании проект городского бюджета на следующие три года.

«В 2024 году средняя заработная плата по экономике планируется выше 100 тыс. рублей», — сказал Беглов, его цитату приводит ИА FlashNord.

По словам градоначальника, целью городской администрации является возврат к устойчивому росту доходов в следующие три года.

При этом Беглов отметил, что доходы в бюджет Северной столицы будут расти на 7–8% ежегодно, сообщает телеканал «78». Так, в 2024 году городская казна получит более 1,6 трлн рублей, а потратит почти 1,3 трлн рублей.

Ранее в октябре «Известия» писали, что большинство россиян (79%) думают о том, чтобы сменить работу из-за усталости и стресса. Половина при этом рассматривает абсолютно новую профессию.