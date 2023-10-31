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Риелтор допустил рост цен на аренду недвижимости в России

Риелтор Бендриков предрек рост цен на аренду недвижимости в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Рост ключевой ставки в России может привести к подорожанию аренды недвижимости. Такое мнение риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков высказал во вторник, 31 октября.

Он отметил, что рост ключевой ставки может привести к удорожанию аренды квартир, так как люди откажутся покупать жилье и будут его снимать. В связи с большим спросом собственники могут увеличить стоимость аренды недвижимости.

«Здесь нужно высчитывать, что лучше — снять или купить. И у каждого ситуация своя, кому-то нужно собственное жилье, потому что у нас менталитет еще постсоветский остался и воспитание такое, что нужна своя квартира, ввиду того что рынок аренды у нас не защищен, тебя могут выгнать в любой момент», — сказал Бендриков в беседе с Lenta.Ru.

При этом риелтор допустил, что после роста ставок на ипотечные кредиты спрос на квартиры может уменьшиться, а вслед за ним способна снизиться и стоимость квартир.

Ставка сыграла: банки отказывают в ипотеке по одобренным условиям
Как это может сказаться на рынке недвижимости

Ранее в этот день РИАМО сообщало, что после очередного повышения учетной ставки ЦБ до 15% финансовые организации достаточно быстро скорректировали текущие условия ипотечного кредитования. Сейчас заявки принимают по ставке в пределах 15,5–16%, однако рынок ожидает дальнейшего увеличения процентов по кредитам.

Накануне, 30 октября, финансовый советник и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала «Известиям» о выгодных способах досрочного закрытия ипотеки. В числе трех вариантов досрочного погашения ипотечного кредита эксперт назвала сокращение ежемесячного платежа, сокращение срока ипотеки и комбинацию обоих методов.

Ранее, 27 октября, Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. Ставка стала максимальной с начала мая прошлого года.

ЦБ повысил ставку четвертый раз подряд. До этого, 15 сентября, ставка поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.

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