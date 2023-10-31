Песков: взнос за «выход» западных компаний с рынка РФ не связан с курсом рубля

Западным компаниям, которые захотят уйти с рынка РФ, придется согласовывать условия со специальной комиссией. Об этом 31 октября завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«<...> в отношении западных компаний, которые отсюда выходят под давлением своих правительств, действует особый режим», — сказал он на брифинге.

При этом Песков подчеркнул, что уходить из РФ компании будут на тех условиях, которые им заявит комиссия. Западные предприятия также будут находиться под строгим контролем этого ведомства.

Официальный представитель Кремля заверил, что условия выхода не связаны с курсом рубля, волатильность которого представляет нормальный экономический процесс, которому подвержены многие другие виды валют.

Кроме того, по словам Пескова, Россия продолжает оставаться открытой для инвестиций страной. Так, многие ниши, освобожденные западными компаниями после своего ухода, были сразу же заняты другими предприятиями.

«И если уходят компании из одних стран, то компании из других стран проявляют повышенный интерес», — добавил он.

В начале октября Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России. Список возглавили французская «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin), японская JT Group и американская Philip Morris.

Ранее, 28 сентября, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США ведут список компаний, не желающих уходить с российского рынка. Он добавил, что американские фирмы всё же сохраняют свою заинтересованность в ведении бизнеса, однако они сталкиваются с экономическими операторами, которые не могут провести платежи из-за финансовых ограничений, и нарушенной логистикой.

Ряд иностранных предприятий с февраля 2022 года приостановили деятельность в РФ или ушли с рынка на фоне геополитической обстановки. При этом вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 сентября 2022-го в интервью «Известиям» рассказал, что прекратившие работу в РФ зарубежные компании, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или обеспечении условий для возвращения в Россию в будущем.