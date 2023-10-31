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Лавров назвал недопустимым расширение ближневосточного кризиса на САР

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Фото: REUTERS/Firas Makdesi
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегой из Сирийской Арабской Республики (САР) Фейсалом Микдадом заявил, что распространение палестино-израильского конфликта на территорию Сирии и другие страны региона недопустимо. Об этом 31 октября пишет сайт внешнеполитического ведомства.

Главы министерств обсудили драматическое развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. В частности, они акцентировали опасность попыток внешних сил превратить Ближний Восток в арену сведения геополитических счетов.

По словам Лаврова, израильские удары с воздуха по территории САР, участившиеся на фоне конфликта с движением ХАМАС, просто неприемлемы.

Стороны также указали на необходимость незамедлительного прекращения кровопролития в секторе Газа и решения проблем с продовольствием в палестинском анклаве. Министры подчеркнули важность урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами.

Лавров и Микдад также выразили приверженность добросовестному выполнению решений Совета Безопасности ООН по сирийскому урегулированию и рассмотрели ряд вопросов российско-сирийского двустороннего взаимодействия.

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Днем ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США совершили грубое нарушение норм международного права и суверенитета Сирии, нанеся удары по объектам на ее территории. По его словам, подобные действия со стороны Вашингтона могут спровоцировать эскалацию в масштабах всего Ближневосточного региона.

До этого, 26 октября, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по указанию американского лидера Джо Байдена в ответ на нападения на военные базы Вооруженные силы США нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, используемым Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками.

В свою очередь, Байден обосновал удары США по объектам в Сирии Уставом ООН. Он отметил, что поручил нанести удары по объектам в целях защиты американских граждан как внутри США, так и за их пределами.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения ближневосточного конфликта между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС, в котором американские власти поддержали первую сторону.

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