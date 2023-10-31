Санатории Орловской области вдвое нарастили доходы

Санатории Орловской области заработали 53 млн рублей в первом полугодии 2023 года, что в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это 15-е место по доходам в Центральной России, свидетельствуют данные портала бронирования «Санатории-России.рф».

В целом доходы отечественных санаториев выросли на 14% и составили рекордные 77 млрд рублей, отмечает InfoOrel.ru. В тройку лидеров санаторно-курортных регионов вошли Краснодарский край с 18,3 млрд рублей (+9%), Ставрополье — 16,6 млрд рублей (+31%) и Крым — 4,3 млрд рублей.

Многие санатории работают при максимальной загрузке, особенно в популярных курортных регионах, заявила член правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева. Прогнозируется дальнейший рост на подобные услуги и существенная нехватка номерного фонда.

Ранее в октябре «Известия» писали, что новый механизм передачи государственных земель под туристическую инфраструктуру появится в России. Законопроект Минстроя уже одобрил кабмин.