В БАПОР заявили о сокращении потребления топлива агентства в Газе

Запасы топлива Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подходят к концу, они используются только для грузовых автомобилей, пекарен и водоочистных сооружений. Об этом 31 октября заявила «РИА Новости» официальный представитель организации Тамара Альрифай.

Она также прокомментировала заявление властей Израиля, что в случае разрешения поставок топлива в сектор Газа оно попадет к движению ХАМАС. По словам Альрифай, поступающее в составе гуманитарных конвоев для БАПОР горючее предназначено только для использования самим агентством.

Накануне, 30 октября, генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что в секторе Газа заканчиваются топливо, вода, продовольствие и медикаменты, описав положение там как ужасающую гуманитарную ситуацию.

Ранее в тот же день представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не пустит топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН.

27 октября сообщалось, что из-за нехватки топлива палестинское общество Красного Полумесяца может закрыть больницы на юге сектора Газа в течение суток. Представительница организации Нибаль Фарсах добавила, что Красный Полумесяц уже не следует никаким медицинским протоколам, а лишь пытается спасти как можно больше людей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадало свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.