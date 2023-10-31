В Астрахани планируют отремонтировать 13 улиц в 2024 году

На территории Астрахани в 2024 году планируют отремонтировать еще 13 улиц. Об этом городская администрация сообщает во вторник, 31 октября.

«Уже утвержден список на 2024 год. В него вошли более десятка дорог общей протяженностью около 16 км. В перечне улицы Свердлова, Марфинская, Куйбышева, Ахшарумова, Сабанс-Яр, Фунтовское шоссе и другие», — рассказал глава Астрахани Олег Полумордвинов.

Дорожники заменят асфальтовое покрытие, установят новые бордюры, нанесут разметку и приведут в порядок пешеходные зоны.

Как уточняет «Астрахань-24», в 2023 году в Астрахани отремонтировали 20 дорог, работы на еще двух объектах пока продолжаются. Улицы приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».