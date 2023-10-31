Три бойца Нацгвардии Украины приговорены к пожизненному за массовые расстрелы

Трое военнослужащих Нацгвардии Украины приговорены к пожизненному лишению свободы за массовые убийства жителей Мариуполя, сообщили во вторник, 31 октября, в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

Установлено, что подсудимые — военнослужащие девятого полка оперативного назначения имени Богдана Завады Национальной гвардии Украины — 25-летний Денис Залевский, 25-летний Евгений Кирис и 23-летний Богдан Кашпрука — в марте 2022 года открыли огонь по 13 жителям Мариуполя, семеро из которых погибли.

«Они [Залевский, Кирис и Кашпрук] признаны виновными по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

С учетом позиции государственного обвинителя Верховный суд ДНР приговорил мужчин к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее, 25 октября, стало известно, что суд приговорил командира 3-го отделения разведывательного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Игоря Михальчука к 23 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима.

Ранее, 5 октября, Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) огласил приговор боевику 111-й бригады теробороны ВСУ Александру Митину, бросившему гранату в жилой дом. Как указали в ведомстве, преступление было совершено 19 мая 2022 года. Согласно решению суда, Митин будет отбывать 15 лет в колонии строгого режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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