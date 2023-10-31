Шесть десятков дневных детских лагерей открылись в Мурманской области

В Мурманской области с началом осенних каникул открылись шесть десятков дневных детских лагерей. Об этом региональное министерство образования и науки сообщает 31 октября в своем Telegram-канале.

Лагеря открылись в Мурманске, Кировске, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах, Александровске, Заозерске, Североморске, Островном, Кандалакшском и Кольском районах, Ковдорском и Печенгском округах. В общей сложности их посещают более 4,1 тыс. человек.

«В этом году помощь педагогам в лагерях дневного пребывания впервые оказывают ученики психолого-педагогических классов — для них это настоящая практика и первый опыт наставнической работы», — говорится в сообщении минобрнауки.

Как уточняет ИА «Би-порт», для детей организованы интересные творческие и спортивные мероприятия, мастер-классы. Также проводятся экскурсии на предприятия области.

Ранее в октябре туроператоры рассказали «Известиям», что Сочи, Петербург и Москва стали самыми популярными направлениями на время осенних школьных каникул — с 28 октября по 6 ноября.