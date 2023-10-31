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Мишустин заявил о завершении адаптации экономики РФ к внешним вызовам

Мишустин: экономика РФ в основном адаптировалась к внешним вызовам
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Фото: ТАСС/Астафьев Александр
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Экономика России по большей части адаптировалась к внешним вызовам, правительство ожидает ее роста по итогам 2023 года. Об этом 31 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания правительства по экономическим вопросам.

«Период адаптации к внешним вызовам в основном пройден. По итогам текущего года мы ожидаем роста российской экономики», — приводятся слова Мишустина на сайте правительства.

Он упомянул предварительные данные Минэкономразвития, согласно которым за девять месяцев показатель валового внутреннего продукта страны увеличился на 2,8%. В то же время в сентябре показатель был вдвое выше, превысив 5% в годовом выражении, отметил премьер-министр.

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Подобную динамику Мишустин назвал результатом реализации правительством поручений президента РФ Владимира Путина, работы по решению стратегических и оперативных задач, а также адресной поддержки отраслей, предприятий и граждан.

По словам главы правительства, экономика России практически полностью восстановилась до докризисного уровня уже к середине года, в то же время некоторый спад сохраняется в нефтегазовом секторе. Он связал это с переориентацией экспортных маршрутов и поисками новых рынков сбыта.

Ранее в этот день Мишустин сообщил о росте на 30% товарооборота в рамках международного транспортного коридора Север — Юг за девять месяцев 2023 года. Также он отметил, что грузовой поток со странами Азии вырос за семь месяцев года на 50%, составив 25 трлн рублей.

23 октября сообщалось, что, как следует из заключения Счетной палаты, власти прогнозируют рост налоговых поступлений в федеральный бюджет за три года — с 23,2 трлн в 2023-м до 28,9 трлн в 2026-м. Доходы от сборов в 2023-м могут превзойти на 5% показатель 2022-го, который равен 22,1 трлн рублей.

До этого, 14 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о пятикратном росте за полгода товарооборота России с Индией — c $10 до $50 млрд. Она добавила, что потенциал двух стран «гораздо больше», поэтому необходимо и дальше его развивать.

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