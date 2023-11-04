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5 ноября — День военного разведчика: история и традиции

В России 5 ноября отметят День военного разведчика
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Лисицын
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На поле боевых действий особое значение имеет деятельность разведчиков — именно они добывают сведения о действиях противника, благодаря чему зачастую удается предотвратить удар или даже одержать победу в сражении. 5 ноября в России отмечают День военного разведчика. Праздник в 2023 году приходится на воскресенье. «Известия» рассказывают читателям об истории профессии и традициях знаменательного дня.

День военного разведчика 2023 — история

История военной разведки корнями уходит еще в века до нашей эры. Упоминания о разведдеятельности встречаются еще в шумерских летописях и в текстах римских анналистов.

В России военная разведка тоже существовала с древних времен. В качестве даты праздника же избрано 5 ноября в память о создании в 1918 году Регистрационного управления в составе Полевого штаба Красной армии. Бойцы этого подразделения взяли на себя разведывательные задачи, впоследствии перешедшие к Главному разведывательному управлению (ГРУ).

День военного разведчика 2023 — традиции

Празднования, как правило, носят локальный характер — в воинских частях проходят торжественные церемонии, командование награждает лучших бойцов, а также повышает их в звании. Также неотъемлемым ритуалом праздника является возложение цветов к мемориалам павших бойцов.

На неформальную часть приглашаются ветераны, сослуживцы собираются за одним столом, вспоминают боевые подвиги и успехи, обмениваются подарками.

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В день торжества военные музеи презентуют тематические выставки, а средства массовой информации рассказывают о работе разведки и демонстрируют документальные кадры и художественные фильмы.

День военного разведчика 2023 — что подарить

Бойцам разведки часто дарят подарки, подчеркивающие их боевые заслуги — сувениры на военную тематику, термосы и кружки, фигурки и значки. Хорошим презентом станут походные принадлежности, фляга, грелка, горелка или хороший швейцарский нож. Пригодится разведчику хорошая походная сумка, практичный ремень или компас.

В то же время дарить можно и что-то для домашнего комфорта — мягкие тапочки или халат, набор чая или подушку, ведь любому воину приятно вернуться в дом, где его ждут.

30 октября в России отметили годовщину создания Военно-морского флота. «Известия» провели для читателей экскурс в историю российской флотилии.

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