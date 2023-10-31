Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний

Из-за публичных заочных обвинений главы МИД Германии Анналены Бербок чуть не сорвалась встреча с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом в воскресенье, 29 октября, написал обозреватель Spiegel Кристоф Шульт.

Встречу поставили под угрозу слова Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF, когда она заявила, что на переговорах будут обсуждаться «требования об отказе от спонсирования терроризма».

«Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», — сказала глава МИД ФРГ.

Обозреватель Spiegel выразил мнение, что такие обвинения могли быть поводом для отказа от встречи.

«Доподлинно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нем в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился», — говорится в материале.

Ранее Бербок уже оказывалась в центре скандала из-за своих заявлений. Так, например, 2 октября она заявила, что будущее Украины — в составе Европейского союза (ЕС), который «вскоре распространится от Лиссабона до Луганска». Бербок тогда также отметила, что, сражаясь с российской армией, Киев «прокладывает себе путь в ЕС».

Позже бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Бербок должна аккуратнее подбирать слова, когда говорит о России. Кроме того, экс-канцлер ФРГ добавил, что Бербок стоит держать свои эмоции при себе как главе внешнеполитического ведомства.