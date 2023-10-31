Венгерский историк Веспреми предрек Европе гражданскую войну из-за конфликта в Газе

Европе грозит глобальная гражданская война, вызванная реакцией жителей европейских стран на палестино-израильский конфликт. Об этом заявил венгерский историк Ласло Бернат Веспреми в интервью порталу Index.hu.

По словам эксперта, Западная и Северная Европа крайне быстро движутся по курсу «кровавой гражданской войны». Сам Веспреми считает, что до сих пор в обществе не видно тенденций на изменение сложившейся обстановки.

В беседе с венгерским порталом, прошедшей 27 октября, историк подчеркнул, что проводимые в европейских странах антисемитские и антимусульманские акции носят крайне правый характер, которые со временем могут получить еще большее распространение.

Ранее, 30 октября, мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские заведения свидетельствуют о высоком уровне антисемитизма в Германии. За день до этого вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек также указал на ужасающий уровень антисемитизма в стране.

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан в понедельник, 30 октября, во время выступления в Совете Безопасности ООН объявил, что он и все сотрудники израильской миссии будут носить желтые звезды, подобные тем, которые заставляли носить евреев в период холокоста нацисты, до тех пор, пока орган не осудит действия палестинского движения ХАМАС.

23 октября министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что палестинское движение ХАМАС пытается вбить клин ненависти и антисемитизма в мировое сообщество и общества Европы.

На той же неделе в Великобритании, Германии и Швеции прошли акции в поддержку Палестины. Демонстранты вышли на улицу с флагами. На некоторых протестующих можно было заметить палестинские головные платки.

Тогда же канцлер Германии Олаф Шольц на открытии новой синагоги в немецком городе Дессау появился в еврейском головном уборе кипе. Он отметил, что спустя 85 лет власти Германии восполняют пробелы после разрушения синагоги. По словам канцлера, в ФРГ нет места антисемитизму и разжиганию ненависти. Шольц отметил, что Германия «везде и всегда» будет защищать еврейскую жизнь.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.