Западные СМИ пытаются подготовить общественность к поражению Украины, причем таким образом, чтобы обелить страны Запада и их влияние на конфликт. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Они (журналисты — Ред.) намерены придумывать любые причины, почему ничего не получилось, но ни одна из них не будет связана с тем, что Запад не справился со своей работой», — заявил Риттер.

При этом экс-разведчик уверен, что у Украины изначально не было шанса на победу. И когда это стало очевидно западным странам, они дали здание своим СМИ «защитить своего политического хозяина».

Ранее, 30 октября, журнал Time сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за итогов своей осенней поездки в Вашингтон. Он видит, что интерес к Украине в мире ослабевает, как и уровень международной поддержки. Он чувствует предательство со стороны западных союзников, отметил источник издания.

Тогда же полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) критичны для боеспособности, страна без западной помощи восстановиться уже не сможет. По словам эксперта, всё, что Украина подготовила к контрнаступлению, она потеряла.

15 октября президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий, и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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