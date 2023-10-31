Выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Европейского совета 26 октября было встречено участниками без особого интереса. Об этом 30 октября сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам премьера Словакии, его не удивило, что обращение Владимира Зеленского на заседании Евросовета не вызвало никакого интереса у участников встречи. Фицо отметил, что «времена меняются» и что Зеленскому, которого раньше принимали с аплодисментами, теперь не всегда дают выступить в законодательных палатах. Речь идет, например, об осеннем визите украинского лидера в Соединенные Штаты, где ему не позволили обратиться с речью к конгрессу.

Премьер-министр добавил, что от обсуждений Евросовета по украинскому вопросу чувствовалась «ужасная усталость». По его мнению, там могут только копировать политику США, вместо того чтобы предложить мировой план по урегулированию конфликта.

«У Европейского союза нет собственной внешней политики, из-за этого он только беспомощно продолжает стратегию: дайте уже с этим покоя, тут у вас миллиарды евро, тут у вас оружие, убивайтесь дальше, оставьте уже только в покое», ― резюмировал Фицо.

Ранее, 26 октября, военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от огромных расходов на Украину. По словам Гресселя, Путин сделал правильный вывод, что если затраты на Украину станут слишком высокими, то Запад отвернется от нее.

В тот же день Фицо на встрече с депутатами сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий. Премьер Словакии подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По его мнению, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

Тогда же экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что действующий президент страны Владимир Зеленский скоро лишится возможности влиять на решения США по оказанию помощи Киеву, поскольку новый избранный спикер американской палаты представитель республиканцев Майк Джонсон не одобряет большие траты на Украину.

20 октября Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Иерусалиму.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.