Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Почти 80% россиян готовы сменить профессию из-за стресса
Мир
Экс-разведчик Риттер заявил о плане западных СМИ подготовить общество к провалу Киева
Армия
В ДНР рассказали о неэффективности западных танков Leopard 2
Армия
Эксперт Леонков рассказал о смене Украиной тактики ракетных ударов
Мир
Lockheed Martin получил от Пентагона контракт почти на $1 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС
Мир
СМИ рассказали о чуть не сорвавшейся встрече Бербок с эмиром Катара
Мир
В США сообщили о госпитализации высокопоставленного генерала
Мир
США предсказали поражение на международной арене от России и Китая
Мир
Армия Израиля сообщила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
Мир
В Израиле пригрозили прервать гуманитарную помощь при условии ее попадания к ХАМАС
Наука и техника
Петербургские ученые разработали способный найти людей по крику дрон
Общество
Синоптики пообещали москвичам отсутствие осадков во вторник
Сюжет:

Спецназ «Сибирь» уничтожил бронеавтомобиль и личный состав ВСУ возле Клещеевки

«РИА Новости»: спецназ «Сибирь» ЮВО уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легкобронированный автомобиль и группа подкрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в течение ночи военнослужащими спецназа «Сибирь» Южной группировки войск неподалеку от Клещеевки. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на командира группы во вторник, 31 октября.

«Сегодня ночью поразили бронеавтомобиль, который перебрасывал личный состав в район Клещеевки. Была командованием поставлена задача обрезать им подброс личного состава и резать фланги. Задача была выполнена, цель была поражена, отработали — четкое попадание», — рассказал он.

Командир группы добавил, что автомобиль ВСУ перебрасывал личный состав к одному из флангов населенного пункта, где требовалось скорейшее подкрепление.

«Вторая цель — это группа пехоты до восьми человек. Выдвигались в населенный пункт Клещеевка, осуществляли ротацию, цель была поражена», — рассказал он.

Умерить тыл: российская армия нанесла 19 ударов по военным объектам Украины
Уничтожены пункты размещения боевиков и наемников

Ранее в тот же день Минобороны РФ показало, как бойцы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили опорный пункт и живую силу противника в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

30 октября сообщалось, что военные спецназа «Сибирь» обнаружили, что украинская армия возвела инженерные заграждения в виде колючей проволоки длиной примерно 200 м. Российский боец спецназа «Сибирь» с позывным Ворон предположил, что противник начал проводить подготовку боевых позиций к зимней обороне.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023