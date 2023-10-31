Спецназ «Сибирь» уничтожил бронеавтомобиль и личный состав ВСУ возле Клещеевки

Легкобронированный автомобиль и группа подкрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в течение ночи военнослужащими спецназа «Сибирь» Южной группировки войск неподалеку от Клещеевки. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на командира группы во вторник, 31 октября.

«Сегодня ночью поразили бронеавтомобиль, который перебрасывал личный состав в район Клещеевки. Была командованием поставлена задача обрезать им подброс личного состава и резать фланги. Задача была выполнена, цель была поражена, отработали — четкое попадание», — рассказал он.

Командир группы добавил, что автомобиль ВСУ перебрасывал личный состав к одному из флангов населенного пункта, где требовалось скорейшее подкрепление.

«Вторая цель — это группа пехоты до восьми человек. Выдвигались в населенный пункт Клещеевка, осуществляли ротацию, цель была поражена», — рассказал он.

Ранее в тот же день Минобороны РФ показало, как бойцы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили опорный пункт и живую силу противника в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

30 октября сообщалось, что военные спецназа «Сибирь» обнаружили, что украинская армия возвела инженерные заграждения в виде колючей проволоки длиной примерно 200 м. Российский боец спецназа «Сибирь» с позывным Ворон предположил, что противник начал проводить подготовку боевых позиций к зимней обороне.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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