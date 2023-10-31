Пентагон заключил с американским оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin контракт на сумму $996,2 млн для производства межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel. Об этом 30 октября стало известно из отчетности министерства.

Согласно документу Пентагона, заключенный с Lockheed Martin контракт включает в себя процесс разработки, производства и проектирования для снижения технического риска и обеспечения доступной стоимости головной части для МБР Sentinel.

Ожидается, что работы будут завершены к 20 октября 2039 года.

Ранее, 27 октября, агентство Reuters сообщило, что оборонные компании США увеличили свою прибыль на фоне поставок оружия на Украину. По его данным, подписанные в прошлом году контракты с такими производителями, как Lockheed Martin, General Dynamics и RTX, начали приносить им доходы.

23 октября обозреватель польского журнала Mysl Polska Эдвард Карольчук заявил, что финансовая олигархия США намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы сохранить доступ к американскому государственному бюджету. По его словам, производители Соединенных Штатов сделали из украинского государства центр сбыта оружия для обхода экспортных ограничений.

До этого, 21 октября, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты движутся к третьей мировой войне из-за некомпетентной политики действующего американского лидера. Он отметил, что нынешний лидер страны Джо Байден «понятия не имеет, что происходит».