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Прокуратура Берлина закрыла дело в отношении экс-главреда Bild Райхельта

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Фото: Global Look Press/dpa/Jörg Carstensen
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Прокуратура Берлина прекратила расследование о мошенничестве в отношении бывшего главного редактора Bild Юлиана Райхельта. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщило издание Spiegel.

Речь идет о жалобе издательства Springer, которое обвинило Райхельта в нарушении условий соглашения о расторжении контракта и незаконном хранении внутренних документов. Axel Springer подал в суд на Райхельта за то, что тот якобы нарушил ряд положений трудового соглашения, в частности о необходимости соблюдать конфиденциальность сведений, удалить внутренние данные.

«Расследование не подтвердило данные обвинения», — сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, бывший работодатель прямо попросил Райхельта не уничтожать документы, потому что они были нужны в деле, которое бывший сотрудник Springer возбудил против издателя в США. Таким образом, издатель был полностью осведомлен о том, что у обвиняемого еще остались внутренние документы.

«Поскольку сумма компенсации была выплачена, несмотря на это знание, утверждение обвиняемого о том, что он уже удалил все документы, не могло быть причиной выплаты. Таким образом, причинно-следственная связь, необходимая для мошенничества, отсутствует», — добавили в сообщении.

22 августа Spiegel сообщало, что Axel Springer урегулировал трудовой спор с бывшим главредом Bild. Как именно разрешился конфликт, не уточняется.

Ранее, в 2021 году, Райхельта обвиняли в «неподобающем поведении» по отношению к женщинам. Как сообщали СМИ, шеф-редактор злоупотреблял служебными полномочиями и использовал рабочую иерархию в корыстных целях. В связи с обвинениями в домогательствах от как минимум шести сотрудниц газеты Райхельт был отстранен от работы.

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