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СМИ рассказали о чуть не сорвавшейся встрече Бербок с эмиром Катара

Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за необдуманной фразы
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Koehler
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Глава МИД Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за публичных заочных обвинений. Об этом написал обозреватель Spiegel Кристоф Шульт.

«Доподлинно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нем в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF», — говорится в материале от 29 октября.

Речь идет о выступлении Бербок в преддверии встречи с эмиром, когда она заявила, что на переговорах будут обсуждаться «требования об отказе от спонсирования терроризма». Тогда глава МИД ФРГ заявила, что «такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе».

Обозреватель Шульт выразил мнение, что такие обвинения могли быть поводом для отказа от встречи. В итоге она всё-таки состоялась, и на ней эмир Катара объяснил, что выплаты катарской помощи «координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю».

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Ранее Бербок уже оказывалась в центре скандала из-за своих заявлений. Так, например, 2 октября она заявила, что будущее Украины — в составе Европейского союза (ЕС), который «вскоре распространится от Лиссабона до Луганска». Бербок тогда также отметила, что, сражаясь с российской армией, Киев «прокладывает себе путь в ЕС».

В тот же день ее слова осудил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он заявил, что речь Бербок является свидетельством ее некомпетентности. Белик высказался, что с такими политиками «трудно искать компромисс в достижении здравого смысла».

Позже бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Бербок должна аккуратнее подбирать слова, когда говорит о России. Кроме того, экс-канцлер ФРГ добавил, что Бербок стоит держать свои эмоции при себе как главе внешнеполитического ведомства.

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