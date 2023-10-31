В США сообщили о госпитализации высокопоставленного генерала

Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит попал в больницу. Об этом сказано в сообщении на странице корпуса в соцсети X в понедельник, 30 октября.

«Вечером 29 октября командующему Корпусом морской пехоты генералу Эрику Смиту потребовалась неотложная медицинская помощь, и в настоящее время он находится в больнице», — написали представители корпуса.

Что именно произошло со здоровьем высокопоставленного военного, не сообщается. Однако на странице также указано, что вскоре о его состоянии будет известна новая информация.

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