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Экс-аналитик ЦРУ заявил о намерениях Зеленского атаковать Курскую АЭС

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский спланировал атаку на Курскую АЭС
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Фото: ТАСС/Иван Гущин
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Президент Украины Владимир Зеленский намеревается атаковать Курскую атомную электростанцию после того, как лишился сконцентрированной поддержки западных стран. Об этом 30 октября заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Меня действительно беспокоит то, что он (Зеленский. ― Ред.) сейчас нападает на атомные электростанции в России, в Курске. Это отчаяние», ― заявил эксперт.

Макговерн считает, что у украинского лидера остался последний шанс. Также экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что подобные атаки на Курск грозят серьезными последствиям. Тем не менее эксперт полагает, что Евросоюзу удастся сдержать Зеленского от опрометчивых решений и предотвратить катастрофу.

Вместе с тем аналитик не отвергает такой вариант развития событий, при котором Украина может прекратить свое существование, так как западные страны будут уделять больше внимания помощи Израилю, а не Киеву.

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Ранее, 27 октября, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что видели сообщения о попытке атаки беспилотными летательными аппаратами Курской АЭС.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила причастность Запада к атаке Киева на Курскую АЭС. По словам спикера, подобная операция не могла быть совершена без разрешения, которое, вероятно, было дано западными кураторами Украины.

Захарова рассказала, что ВСУ целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотниками. Произошедшее доказывает, что для киевского режима не существует никаких ограничений, даже на акты ядерного терроризма, подчеркнула Захарова.

За день до этого пресс-служба Курской АЭС сообщила, что после атаки беспилотников в четверг станция продолжает работу в штатном режиме, пострадавших и разрушений нет. Тогда же уточнялось, что уровень радиации на АЭС и в районе ее расположения демонстрирует природные значения.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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