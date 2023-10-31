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Путин: страшные события, происходящие сейчас в Газе, никак нельзя оправдать

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Президент России Владимир Путин назвал местью действия Израиля в ходе обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время совещания по ситуации в Дагестане в понедельник, 30 октября. Заявления президента опубликованы на официальном сайте Кремля.

Путин напомнил, что к обострению конфликта на Ближнем Востоке привела атака палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Однако Израиль не стал добиваться поиска и наказания виновных в этом преступлении. Вместо этого израильтяне решили мстить всем гражданам Палестины, взяв на вооружение принцип коллективной ответственности.

«Страшные события, которые происходят сейчас в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», — высказался по этому поводу Путин.

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30 октября постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Израиль намерен «выдавить за пределы сектора» население Газы, и это видно в том числе и по тому, как страна препятствует поставкам в него гуманитарной помощи. По словам Небензи, отправляемых в Газу еды и медикаментов и так недостаточно, а кроме того, например, необходимо оборудование для больниц.

В этот день генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что за три недели с момента обострения палестино-израильского конфликта в Газе было убито почти 3200 детей. По его словам, почти 70% погибших в секторе Газа — женщины и дети.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадало свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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