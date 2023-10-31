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Армия Израиля сообщила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

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Фото: REUTERS/ Israeli Defence Forces
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 31 октября, заявила, что нанесла удары по объектам группировки «Хезболлы» в Ливане.

«Незадолго до этого истребители атаковали инфраструктуру организации «Хезболла» в Ливане, было уничтожено оружие, позиции и объекты, используемые организацией», — говорится в сообщении в аккаунте ЦАХАЛ в соцсети Х.

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Ранее, 29 октября, ЦАХАЛ зафиксировала несколько пусков ракет из Ливана по территории страны и ответила огнем по военным целям «Хезболлы». Среди них были объекты инфраструктуры для руководства терроризмом, а также другая военная инфраструктура, которая принадлежала группировке.

Накануне, 28 октября, израильская армия также сообщала о нанесении ударов по целям «Хезболлы» в Ливане в ответ на пуск противотанковых ракет и минометных снарядов с ливанской стороны. Отмечалось, что израильские танки и артиллерия открыли ответный огонь по военным объектам «Хезболлы».

В этот же день ЦАХАЛ заявила о предотвращении запуска ракеты класса «земля – воздух» из Ливана по беспилотнику армии. В ответ израильская сторона объявила об ударе по источнику обстрела на ливанской территории.

До этого, 26 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна не хочет вовлечения Ливана в конфликт с ХАМАС. Он отметил, что военные готовы к любому развитию событий на севере региона, но вместе с тем не заинтересованы в расширении войны.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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