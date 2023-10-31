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Общество
Синоптики пообещали москвичам отсутствие осадков во вторник
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Синоптики пообещали москвичам отсутствие осадков во вторник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, без осадков и до +9 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 31 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +7…+9 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до +6.

В Московской области днем прогнозируют +6…+11 градусов, ночью похолодает до +5.

Ожидается южный ветер со скоростью 3–8 м/c.

Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.

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Ранее, 30 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе москвичей ждут так называемые погодные горки — сначала ощутимое потепление до +12 градусов, а затем возвращение к заморозкам ближе к выходным.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал до +12…+13 градусов в Москве и Подмосковье в среду, отметив, что такие показатели очень близки к рекордным за всю историю метеонаблюдения. По его словам, 1 ноября станет не только самым теплым днем недели, но и одним из самых теплых за весь период метеонаблюдений, которые ведут в столице с 1877 года.

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