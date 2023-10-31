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Депутат Чепа объяснил цель США расколоть Россию изнутри

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Фото: ТАСС/Муса Салгереев
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Настало время формирования нового порядка, и всем становится очевидно, кто пытается подстроить всех под себя, поэтому США всё активнее действуют ради попыток «расколоть изнутри» не только Россию, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Конечно же, сейчас основной упор на нас. США делают всё, чтобы создать нестабильность вокруг России. Мы уже не говорим про Украину, мы все прекрасно понимаем, кто за этим стоит, кто этим всем управляет, и на сегодняшний день, к сожалению, это мировая проблема. Они выдумывают свои собственные правила и хотят, чтобы весь мир жил по тем правилам, которые им удобны. Но сейчас настало время формирования нового порядка, тем более что всем должно стать очевидно, кто пытается подстроить всех под себя», — сказал депутат.

30 октября президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями силовых ведомств и членами кабмина обсудил массовые беспорядки в Дагестане, а также проблемные мировые вопросы, в том числе ближневосточный конфликт.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы организованы через социальные сети, в том числе с территории Украины, руками спецслужб Запада, заявил Путин на совещании.

«Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности, они извлекают из нее свою кровавую ренту», — сказал он.

Несмотря на украинский след в этой истории, главной критике подверглись во время выступления президента Соединенные Штаты. Российский лидер несколько раз упомянул о заинтересованности США в трагедии палестинцев и бойне на Ближнем Востоке в целом, в конфликте на Украине, в Афганистане, Ираке, Сирии и так далее — за ними «стоят правящие элиты США и их сателлиты», отметил он. При этом «не добиваясь результатов на поле боя, хотят расколоть нас, что касается России, изнутри, ослабить и посеять смуту», пояснил президент.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Не добиваясь результатов на поле боя, хотят расколоть нас изнутри»

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