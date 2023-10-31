Российские военные зашли в тыл противника и взяли в плен боевиков ВСУ

Российские военные зашли в тыл противника и взяли в плен боевиков ВСУ

2023-10-31 02:42:15

2023-10-31 02:42:15

2023-10-31 02:42:15

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