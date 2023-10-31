На Камчатке на пешеходном переходе насмерть сбили ребенка

В Камчатском крае на нерегулируемом пешеходном переходе сбили семилетнего ребенка. Об этом во вторник, 31 октября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Как полагает следствие, 62-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на семилетнего ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В больнице он скончался от полученных травм.

Следственным подразделением районного ОМВД возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Ранее, 29 октября, два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля в Самарской области, рассказал источник «Известий». По его данным, автомобиль «Лада Калина» на огромной скорости влетел в земляной вал рядом с местом проведения дорожных работ. Отмечается, что два человека от полученных травм погибли на месте ДТП, еще трое пострадавших были госпитализированы.