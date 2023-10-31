Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Почти 80% россиян готовы сменить профессию из-за стресса
Мир
Экс-разведчик Риттер заявил о плане западных СМИ подготовить общество к провалу Киева
Армия
В ДНР рассказали о неэффективности западных танков Leopard 2
Армия
Эксперт Леонков рассказал о смене Украиной тактики ракетных ударов
Мир
Lockheed Martin получил от Пентагона контракт почти на $1 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС
Мир
СМИ рассказали о чуть не сорвавшейся встрече Бербок с эмиром Катара
Мир
В США сообщили о госпитализации высокопоставленного генерала
Мир
США предсказали поражение на международной арене от России и Китая
Мир
Армия Израиля сообщила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
Мир
В Израиле пригрозили прервать гуманитарную помощь при условии ее попадания к ХАМАС
Наука и техника
Петербургские ученые разработали способный найти людей по крику дрон
Общество
Синоптики пообещали москвичам отсутствие осадков во вторник

На Камчатке на пешеходном переходе насмерть сбили ребенка

0
Фото: Прокуратура Камчатского края
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Камчатском крае на нерегулируемом пешеходном переходе сбили семилетнего ребенка. Об этом во вторник, 31 октября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Как полагает следствие, 62-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на семилетнего ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В больнице он скончался от полученных травм.

Следственным подразделением районного ОМВД возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Аварии набирают обороты: в России выросло число ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

Ранее, 29 октября, два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля в Самарской области, рассказал источник «Известий». По его данным, автомобиль «Лада Калина» на огромной скорости влетел в земляной вал рядом с местом проведения дорожных работ. Отмечается, что два человека от полученных травм погибли на месте ДТП, еще трое пострадавших были госпитализированы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023