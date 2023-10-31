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Американский политолог предрек Европе катастрофу в случае переизбрания Трампа

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Фото: Global Look Press/CNP/ Julia Nikhinson
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Несмотря на то что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США вполне вероятно, для Европы это может обернуться катастрофическими последствиями. Об этом 30 октября заявил американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма на конференции «Правительственный круглый стол», организованной в Афинах изданием The Economist.

По словам Фукуямы, он был уверен, что после провала на напряженных выборах 2020 года Дональд Трамп больше не будет баллотироваться в президенты, однако недавние опросы демонстрируют, что по мере продвижения судебных разбирательств поддержка электората бывшего лидера США продолжает расти вопреки ожиданиям.

«Текущие данные опросов показывают, что он, безусловно, стоит на своем, а некоторые опросы показывают, что он на несколько [процентных] пунктов опережает [нынешнего президента США] Джо Байдена. Так что возможность того, что Трамп победит на выборах в следующем году, очень значительна», ― заявил эксперт.

Кроме того, отметил Фукуяма, переизбрание 45-го президента Соединенных Штатов станет «катастрофой» для стран Европы, поскольку Трамп всегда отдавал большее предпочтение России, чем Украине. Также бывший американский лидер отметился теплыми отношениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Несмотря на сказанное, сам политолог не верит, что Дональда Трампа в 2024 году изберут президентом США.

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Журнал The Spectator 27 сентября написал, что демократы обеспокоены физическим состоянием американского президента Джо Байдена, которое может ухудшиться к выборам в 2024 году.

4 сентября опрос показал, что большинство американских избирателей считают Байдена слишком старым для выдвижения на второй срок. Кроме того, большинство респондентов критикует его деятельность как во внутренней политике, так и во внешней.

17 сентября Трамп выразил готовность решить большую часть проблем страны в период от полугода до года в случае победы на выборах в 2024 году. Бизнесмен также добавил, что избиратели не должны желать избрания президентом США тем кандидатам, которые говорят о возможности решить проблемы США в течение восьми лет. Среди актуальных вопросов он назвал запрет на аборты и конфликт на Украине.

До этого, 29 августа, Трамп выразил мнение, что действующий президент Джо Байден не может возглавлять страну.

5 августа Трамп заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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