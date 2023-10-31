Профсоюз работников автопрома США заявил об окончании полуторамесячной забастовки

Профсоюз работников автомобильной промышленности США (United Auto Workers, UAW) в понедельник, 30 октября, заявил об окончании забастовки, которая продлилась полтора месяца, после достижения предварительного соглашения с автоконцернами.

«Мы заключили предварительное соглашение [с General Motors]», — говорится в сообщении на странице профсоюза в социальной сети X.

В выложенном ролике лидер профсоюза Шон Фейн заявил, что, несмотря на противодействие концернов, UAW удалось одержать «одну из самых ошеломляющих побед». Как сообщают СМИ, работники добились рекордного повышения заработной платы.

Экс-президент США Дональд Трамп посетил 27 сентября в штат Мичиган, где поговорил с бастующими работниками автозаводов. Этот день бизнесмен и политик выбрал неслучайно — 27-го состоялись вторые президентские дебаты Республиканской партии.

Трамп в течение последней недели, с момента начала забастовки, всячески поддерживал сотрудников автомобильной индустрии. Он обвинял американского президента Джо Байдена в попытке уничтожить американский автопром за счет выпуска электрокаров ради сокращения выбросов выхлопных газов транспорта.